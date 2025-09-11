В Балаклаве будут бить «Вечернюю зорю»

Сразу оговоримся. Никакой ошибки в написании слова «зоря» нет. Именно так называется этот древний исторический воинский ритуал, появившийся в России в самом начале XVIII столетия.

Оказывается, даже в словаре Даля есть устойчивое сочетание «бить зо́рю» («играть зорю»), что означает «обвещать, по воинскому уставу, при караулах, о закате и восходе солнца, делить день и ночь, для чего установлен особый барабанный бой и музыка». Так вот, 13 сентября вечернюю зо́рю будут бить в Балаклаве на музыкально-историческом мероприятии в парке агрофирмы «Золотая балка» (ул. Крестовского, 66А).

Участие в церемонии примут музыканты военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии в исторической форме, а также подразделений войск в исторических мундирах пехоты и флота периода первой обороны Севастополя.

Как рассказал «Севастопольской газете» председатель совета Севастопольского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Серов, проект популяризации военной музыки России реализуется по инициативе их отделения РВИО при поддержке военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, военно-исторических объединений «Минский пехотный полк», «32-й флотский экипаж Черноморского флота», «Гренада» (Суздальский пехотный полк), Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова, коллектива исторических танцев «Южный свет» и агрофирмы «Золотая балка».

Программа мероприятия включает работу интерактивных площадок: «Школа юного артиллериста» и «Лагерь русской армии», где будут демонстрироваться образцы различных орудий, об устройстве которых можно будет многое узнать, заодно попробовав себя в роли защитника Севастополя того времени,

— Это будет сочетание выступлений военного оркестра в исторической форме со строевыми приемами «Вечерней зори», — рассказал Д.Серов.

Программа начнется в 16.00 на интерактивных площадках, в 17.30 запланировано дефиле музыкального коллектива юных барабанщиц; в 18.00 — сама церемония «Вечерней зори» с участием реконструкторов и военного оркестра (центральная площадка парка). В 18.30 зрителям представят выступление коллектива исторического танца «Южный свет» с элементами конкурса для зрителей. Продолжится мероприятие концертной программой военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, которая начнется в 19.00. Это тоже будет интерактив: под звуки оркестра зрителей пригласят потанцевать.