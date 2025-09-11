Уже проголосовали 32% избирателей

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов стартовало 3 сентября. На утро 11 сентября проголосовал 109341 человек.

Это 32% от общего числа избирателей, которых по данным на 1 июля 2025 года было 342786.

Как сообщили в Севгоризбиркоме, в первый день — 3 сентября проголосовал 691 избиратель. Рекордным по явке пока был понедельник, 8 сентября — 19489 голосовавших.

Основное же голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября.

Досрочное голосование и трехдневное основное голосование разрешено в Севастополе из соображений безопасности, чтобы на избирательных участках избежать скопления избирателей.