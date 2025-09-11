Старье в подвале затягивает капремонт

Препятствие капремонту может возникнуть из-за привычки жильцов многоквартирных домов хранить старые вещи на чердаке и в подвале.

Размещенный на сайте фонда содействия капитальному ремонту Севастополя (ФСКР) реестр домов, препятствующих капремонту, привлек внимание «Севастопольской газеты». В перечне, начиная с 2021 года по сегодняшний день, десятки домов.

Оказалось, к фактам воспрепятствования капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме относятся незаконные постройки, диссонирующие элементы, захламление общественных площадей. Примером может служить ситуация, когда представители ФСКР и подрядной организации заходят в подвал старого здания, а там обустроены сараи, сооруженные лет 70 назад, когда дом еще отапливался дровами или углем.

— Сейчас такие сооружения утеряли свою актуальность. Их необходимо снести, чтобы провести капитальный ремонт. Но люди до сих пор хранят там старые вещи, хозяйственный инвентарь, консервацию. Мы, в свою очередь, не можем попасть к конструктивным элементам — таким как подвал или внутренние инженерные системы, которые проходят в подвале, — объяснил и.о. директор ФСКР Владимир Новиков.

Подобное происходит и с чердачными помещениями.

По словам В.Новикова, допуск в многоквартирный дом должна обеспечить управляющая компания, когда передает объект в работу подрядной организации. Она должна полностью подготовить дом к ремонту.

Когда же добраться до объекта ремонта невозможно, создается комиссия, куда входят представители департамента городского хозяйства, управляющей компании, ФСКР, подрядной организации. По итогам ее работы в УК направляется письмо об устранении препятствий. При этом срок самого капитального ремонта переносится до устранения нарушений. Когда препятствия удалены — можно приступать.