Разрешили посещать Ялтинский горно-лесной заповедник

Эколого-просветительские маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника с 11 сентября посещать разрешили, ограничения, установленные ранее в связи с высоким классом пожарной опасности сняли, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

На сайте госучреждения размещено напоминание, что посещение ряда маршрутов разрешено только в сопровождении инструктора-проводника. В этом списке: «Кореизская тропа», «Боткинская тропа», «Таракташская тропа», «Иограф», «Шаан-Кая».

Еще одно напоминание касается необходимости заранее оформить разрешение на посещение заповедника.

Обратите внимание! Заповедник «Опукский» закрыт, а в заповеднике «Казантипский» маршрут «Берег каменных крокодилов» доступен теперь для самостоятельного посещения.

При этом, на территории Республики Крым противопожарный режим продлен по 16 сентября: ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств.

В Севастополе пожароопасный режим продлен по 1 октября.