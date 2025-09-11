Краснодарский аэропорт открыли

О возобновлении с 11 сентября работы аэропорта Краснодара сообщается на сайте Минтранса России.

Согласно опубликованной информации, вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт «Краснодар» проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.

Аэропорт будет работать с ограничениями по количеству взлетно-посадочных операций — не более пяти в час и только в дневное время суток — с девяти утра до семи вечера.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с 24 февраля 2022 года. При этом, на протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы: там укомплектован штат сотрудников, все они обладают необходимыми навыками, благодаря регулярным тренировкам и стажировкам в работающем аэропорту Сочи.

Также сообщается о полной готовности обоих терминалов, аэродрома и спецтехники и о том, что летом 2024 года была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка. Кроме того, проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона.

По информации Минтранса, открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей.

Первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября выполнит компания «Аэрофлот».

К концу сентября эта компания может восстановить международную программу полетов из Краснодара: Ереван, Стамбул и Дубай. Также сообщается о вероятном возобновлении рейсов из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Ранее на Юге России уже возобновили работу аэропорты Элисты (в мае 2024 года) и Геленджика (в июле 2025-го).