Фонтан у Дворца пионеров подсветят

К 20 сентября струи фонтана станут разноцветными. Для этого в чаше сейчас устанавливают 36 RGB-светильников, которые будут подсвечивать струи кольцевого контура с рабочим названием «шатер». Еще три подсветят центральную пенную струю.

Как рассказал инженер подрядной организации по обслуживанию фонтанов представитель компании подрядчика «Зеленый проект» Александр Велиготский, модернизация фонтана началась еще в августе по заявке ГБУ «Парки и скверы». Тогда, не останавливая работу фонтана, удалось заменить трубопроводы, коммуникации и насосное оборудование внутри технологического помещения. Дальнейшие работы выполняют с приостановкой работы фонтана примерно на две недели. По окончании будет произведена пуско-наладка установленного оборудования с обязательной обкаткой до конца фонтанного периода.

По словам А.Велиготского, монтируемое сейчас оборудование, по большей части, отечественное, основная сборка и производство находятся в Новороссийске. Насосное оборудование произведено в Китае, шкафное — собственного исполнения.

— Оборудование довольно сложное. Полноцветные светильники позволяют получить более 65 тысяч цветовых оттенков, причем, каждый светильник несет в себе контроллер индивидуального и централизованного управления. Все это, включая технологические помещения, устраивается по самым современным технологиям и протоколам, существующим в осветительной технике, — заверил А.Велиготский.

Что будет

Как объяснил инженер, фонтан будет управляться двумя насосами: первый дает центральную пенную струю, которая будет плавно или резко подниматься и опускаться, второй обеспечит закрытие так называемого шатра из более мелких струй, которые будут бить в центр бассейна.

— Они будут «играться» по уровню: интенсивнее или потише, иногда с отменой центральной струи или наоборот. Для получения более зрелищного вида, в вечернее время устанавливаются светильники с индивидуальным управлением, — продолжил А.Велиготский.

По его словам, теперь каждым светильником можно будет управлять: погасить половину или заставить их бегать в виде стробоскопа, плавно затухать или резко взмывать вверх.

Вечный календарь

Таковой позволит устанавливать разные программы подсветки фонтана в строго определенное время. Для этого используются так называемое астрономическое реле, представляющее собой цифровое устройство, в которое заложен «вечный календарь». В соответствие с произведенной настройкой, такое оборудование всегда знает дату и географические координаты, минуты заката и восхода солнца. Например, можно сделать так, чтобы фонтан давал определенную цветовую гамму в определенные часы в течение определенного времени.

Установленное сейчас оборудование обеспечит бесперебойную работу фонтана в ближайшие 10-15 лет.

Напомним, что консервацию городских фонтанов на зиму должны завершить к концу октября.