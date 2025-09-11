Что изменилось 1 сентября в жизни садоводов

Запретили создавать садовые товарищества на землях сельхоз назначения, продавать участки без расположенных на них строениях, но разрешили держать кур и короликов.

С сентября жизнь садоводов в России претерпела существенные изменения. Ряд новых законодательных актов внесли коррективы в правила создания, функционирования и управления садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ), сообщила пресс-служба Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Сельское хозяйство — не СНТ

Самым важным изменением стал запрет на создание новых СНТ на землях сельскохозяйственного назначения, а также на территориях населенных пунктов, если градостроительные регламенты не предусматривают возможности ведения садоводства и огородничества для собственных нужд.

Что это значит на практике? Если вам предлагают купить земельный участок сельскохозяйственного назначения и обещают перспективу создания СНТ, будьте внимательны. Тщательно изучите градостроительные планы, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретной территории. В противном случае, вы рискуете приобрести участок, на котором легально создать СНТ невозможно.

Кроме этого изменения в федеральный закон четко определяет принцип единства земельного участка и капитальных строений на нем. Теперь нельзя продать земельный участок без расположенных на нем капитальных построек, и наоборот. Капитальной постройкой закон считает сараи, бани, теплицы на фундаменте, навесы, летние кухни, погреба, а также колодцы.

Участок единый и неделимый

Еще одно нововведение — запрет на раздел хозяйственных построек и гаражей на несколько отдельных объектов недвижимости. Это логичное продолжение принципа единства участка и строений. Ранее, например, можно было разделить сарай на два независимых объекта и продавать их разным владельцам соседних участков. Теперь такая возможность исключена.

Строить — по закону

Закон особо подчеркивает, что предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции жилых и садовых домов, капитальных хозпостроек и гаражей на садовых участках определяются градостроительными регламентами, указанными в Правилах землепользования и застройки территории по местоположению участка. Это значит, что прежде чем приступать к строительству, необходимо внимательно изучить ПЗЗ для вашего района и убедиться, что планируемые параметры: площадь, высота, отступы от границ участка и т.д. соответствуют установленным требованиям. Их несоблюдение может привести к отказу в регистрации прав на постройку и даже к ее сносу.

Только для себя

Приятной новостью стало официальное закрепление в законе возможности разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд.