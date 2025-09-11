Через три года в России появятся 37 новых мусорных заводов

В 19 регионах РФ должны построить 37 новых предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь об этом шла на заседании инцидента №58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами» под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

В регионах продолжается строительство отраслевой инфраструктуры. Мощности, которые появятся уже в текущем году, обеспечат обработку более 1,5 млн тонн отходов.

«Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должно появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 млн тонн», — слова зампреда правительства приводит его пресс-служба.

Сроки реализации проектов надо соблюдать

Д.Патрушев обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграции в информационную систему инцидента. Это позволит видеть возможные отклонения в режиме реального времени.

Напомним, что в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами подписали генеральный директор Российский экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Тогда же была разработана «дорожная карта» по созданию современной системы сортировки, переработки и размещения отходов на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Первомайская балка». Там должны построить комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 250 тысяч тонн. Три года назад общий объем инвестиций оценивался в 2,2 млрд рублей.

Контракт на выполнение проектных работ по строительству севастопольского экотехнопарка между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и московской публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (РЭО) был подписан в августе 2023 года. Его сумма составила 71 млн рублей. Сдать проект должны были в октябре 2024 года. Но к этому сроку он готов не был.