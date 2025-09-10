Версия туристического портала на китайском языке запущена в Крыму

Министерство курортов и туризма Республики Крым запустило китайскую версию регионального туристического портала с информацией о достопримечательностях и возможностью онлайн-прогулок по курортам, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва аналогичным образом ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.

«Сейчас на китайской версии Туристического портала Крыма размещены общие материалы об истории Крыма, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале, а также доступны виртуальные прогулки в ЗD-формате по курортам республики. Также доступна английская версия турпортала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сайт активно наполняется, тестируются его технические возможности, в ближайшее время будут размещены фотографии и видеоролики о природных и культурных достопримечательностях. В разработке китайской версии министерству помогали эксперты туристической отрасли.

«В рамках развития взаимоотношений между Россией и Китаем важно представить жителям дружественной страны туристские возможности Республики Крым на родном для них языке. Когда логистические и мировые геополитические вопросы будут сняты, турпотоки снова вырастут. А пока заинтересованные в истории нашего региона китайские туристы могут знакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием республики», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета министров — министра финансов Республики Крым Ирины Кивико.

Сейчас в Крыму три турфирмы принимают китайских туристов. Для них разработаны более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне, интересующие китайских туристов, а также предлагаются гастрономические, культурно-исторические, активные и лечебно-оздоровительные туры. Кроме того, министерством издана полиграфическая продукция на китайском языке по пешеходному, детскому, эногастрономическому туризму и санаторно-курортному лечению.