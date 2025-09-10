В Крыму ликвидируют последствия разгула стихии

Из-за ливня 26 приусадебных участков оказались подтопленными в двух селах в Джанкойском районе, под Алуштой сошел сель, сообщили в региональном главке МЧС.

В селе Кондратьево подтоплены 22 участков, но вода в жилые дома не зашла. В Рысаково — подтоплены четыре приусадебных участка. Проводится подворовой обход и монтаж водоотводных каналов.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательного отряда, Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, Крым-спас и администрация Джанкойского района.

Всего для ликвидации последствий ночной стихии привлечена группировка сил и средств от РСЧС 63 человека, 22 единицы техники.

В районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. К обеду последствия устранены, проезд осуществляется в штатном режиме.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено в Крыму до 12 сентября.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за день 9 сентября и ночь 10 сентября в Белогорске выпало 51-71 мм осадков, в северных и центральных районах полуострова — до 18-32 мм.

До конца рабочей недели погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью 11 сентября местами кратковременные дожди и грозы.