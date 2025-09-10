Угловой дом на улице Партизанской отремонтируют к зиме

Уже выполнен капитальный ремонт крыши и фундамента дома на Партизанской, 9, а фасад готов на 40%.

Красивый дом с балюстрадами на перекрестке улиц Партизанская и Новороссийская построен в 1956 году и ни разу не ремонтировался. Здание обветшало, балконы пришли в негодность и начали сыпаться.

В рамках региональной программы капитального ремонта здесь уже отремонтировали крышу и фундамент. Сейчас ремонтируют фасад.

— Согласно проектной документации в доме проводятся очистка и ремонт стен фасада. Будет нанесена декоративная штукатурка с последующей окраской, замена входных групп, оконных блоков в местах общего пользования. Также ремонтируются плиты балконов, балюстрады. Ведется восстановление карнизов, отливов, — рассказал и.о. директора фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Владимир Новиков.

По его словам, на сегодняшний день выполнено 40% работ. Сдать объект планируют в ноябре.

Жильцы дома в целом удовлетворены работой строителей.

— Балконы нашего дома были в аварийном состоянии, мы даже боялись под ними ходить. Стены — обшарпаны, вид был ужасный. За период пока мы в России нам отремонтировали крышу, сделали гидроизоляцию фундамента, полностью асфальтировали двор. А теперь еще и фасад отремонтируют. Мы, конечно, удивлены такой заботой, но и очень рады, — поделилась впечатлениями от ремонта жительница дома Светлана Каминская.

Всего в этом году в Севастополе капитально отремонтируют 270 домов: в 69 из них приведут в порядок инженерные сети, в 33 — фасад, в 79 — кровлю и укрепят фундаменты.