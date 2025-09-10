Сроки ремонта теннисных кортов в Комсомольском парке не известны

На полностью разрушенные теннисные корты в Комсомольском парке 9 сентября при осмотре территории самого парка обратил внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он очень удивился весьма плачевному состоянию спортивного объекта в самом центре города.

«Судимся восемь лет, решение суда было только в конце прошлого года. Суд вынес решение полностью восстановить корты за счет подрядчика. Полностью всё снять, восстановить подложку, полностью сделать весь ремонт», — ответил на вопрос главы города директор департамента образования Максим Кривонос, в чьем ведении находятся «убитые» корты.

По его словам, даже несмотря на решение суда, подрядчик уклоняется от выполнения работ. Но судебные приставы возбудили производство и теперь грозят наложением административного штрафа в 50 тысяч рублей.

«Но мы, соответственно, не можем никакие действия производить», — объяснил бездействие департамента М.Кривонос.

Он уточнил, что несмотря на просьбы заменить ремонтные работы возвращением денег, суд принял решение принудить подрядчика к работам.

«Они ходатайствуют в суде, что будут работать», — пожал плечами М.Кривонос.