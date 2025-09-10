Собрано почти 105 млн тонн зерна

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев 9 сентября провел совещание «О ходе сезонных полевых работ в 2025 году» с руководством Минсельхоза, Росгидромета, компании «Росагролизинг», представителями других заинтересованных ведомств и профильного бизнеса, а также главами российских регионов.

«Сезонные полевые работы в России идут штатно и в соответствии с графиком. На данный момент уборка урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн т зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн т. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн т сохраняется», — сказал Д.Патрушев.

Сев озимых культур проведен уже на площади 4 млн га, он стартовал почти в половине российских регионов. А всего под озимые запланировано примерно 20 млн га, сообщила пресс-служба кабмина России.