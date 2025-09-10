Просят школьный автобус и остановку

На прием 9 сентября пришли 33 человека. Вопросы касались расходования гранта на восстановление озера в поселке Первомайское, законности платы за вывоз отходов в КП «Медик 88», благоустройства дороги на улице Снайперской в Балаклаве, неправомерных действий должностных лиц департамента по имущественным и земельным отношениям и бездействия — департамента городского хозяйства.

Одна из местных жительниц попросила оборудовать остановочный комплекс на улице Дениса Ракицкого в районе СНТ «Гидростроитель», поскольку автобус школы №38 не останавливается на данном участке дороги для выхода детей.

А от родителей учеников школы №59 поступила коллективная жалоба на отказ департамента образования выделить автобус для подвоза детей, проживающих в поселках Сахарная Головка, Штурмовое и Хмельницкое, в школу и обратно.