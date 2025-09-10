Наградили Золотыми медалями им.Н.Теслы

Золотой медали «За вклад в развитие техники и технологии» имени Николы Теслы удостоены севастопольские школьники, занимающиеся в Малой Академии наук, на Международной выставке изобретений, новых технологий и промышленного дизайна «Неделя изобретений 2025» в Белграде.

В начале сентября Белградская ассоциация изобретателей провела 38-ю такую выставку. Среди работ россиян показали разработки троих севастопольцев, отобранные по итогам Салона изобретений и инноваций «Новое время», Международного салона «Архимед», а также всероссийских конкурсов, организуемых Всероссийским обществом рационализаторов и изобретателей. Все трое вошли в сборную команды России, а их работы сопровождались презентациями на английском языке.

Ученик 11 класса лицея-предуниверсария СевГУ Рамиль Байрамов (научный руководитель Наталья Чепкашина) представил работу «Использование сорбента на основе гречневой лузги для очистки сточных вод от катионов Cu, Ni и Fe». Разработка молодого человека касается вопроса загрязнения Севастопольской бухты осадками сточных вод.

«Он исследовал сорбционную способность сорбента на основе лузги гречихи, модифицированной растворами щавелевой и уксусной кислот, к ионам Fe, Cu и Ni. Эффективность сорбции всех модификаций была определена экспериментальным методом. Исследования полученного сорбента показали, что он может быть пригодным для очистки жидких стоков от различных загрязнителей», — сообщили в Малой академии наук Севастополя.

Михаил Быкасов (десятиклассник из школы №33) представил проект под названием «Система базы данных для буев экологического мониторинга», который он выполнил под руководством Максима Дурманова.

Суть работы в МАН объяснили следующим образом: «Юноша разработал прототип системы базы данных буев экологического мониторинга. Для тестирования к системе были подключены несколько буев компании «Марлин-Юг», находящиеся в разных океанах. Система используется для получения научных данных в реальном времени для отслеживания экологического состояния заданного региона».

Еще один проект разработала десятиклассница лицея-предуниверсария СевГУ Алеся Гайдук вместе с научным руководителем Натальей Поспеловой и научным консультантом Еленой Ляшко, его название — «Опасные микроводоросли в прибрежье города Севастополя».

В результате проведенных девушкой исследований фитопланктона выяснилось, что в прибрежных акваториях Севастополя идет развитие 12 видов токсичных и потенциально токсичных водорослей из групп диатомовых и динофитовых. Полученные данные ставят перед необходимостью контролировать появление и развитие вредоносных водорослей в местах выращивания моллюсков и в районах их добычи.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор МАН Сергей Пасеин, формат выставки состоит в представлении взрослых научных работ, но есть и молодежная номинация.

По результатам выставки и других достижений А.Гайдук в составе севастопольской команды из пяти человек в середине сентября поедет в Москву на конкурс «Юные техники в Государственной Думе».

Что касается М.Быкасова, то молодого человека заметили и пригласили продолжить учебу в Научном центре информационных технологий и искусственного интеллекта Научно-технологического университета «Сириус». Это уже второй учащийся МАН Севастополя, который благодаря своим успехам в этом году сменил место учебы на сочинский «Сириус». Первым был Максим Борсук, который занимается нейротехнологиями.