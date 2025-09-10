Минэнерго ждет ввода накопителей энергии в Крыму до февраля

Министерство энергетики РФ ожидает, что системы накопления энергии на юге России будут введены в 2026 году.

В Крыму установки могут появиться до февраля, в Краснодарском крае — до июля следующего года. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в кулуарах конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии».

«У нас два этапа введения накопителей электрической энергии. В первую очередь, это введение в Крыму. Эта задача стоит — конец года, но более реальная все-таки величина — это январь — февраль. <...> А вторая задача — это на Кубани до 1 июля 2026 года», — сказал он

По словам Конюшенко, Россети определили площадки, на которых будут установлены накопители. «Предварительно площадки определены, выбраны. Это район их (Россетей – прим.ТАСС) подстанции. Они ведут все необходимые переговоры с возможными поставщиками оборудования. Все в процессе, все в работе», — отметил замминистра.

Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт. По мнению главы «Системного оператора» Федора Опадчего, применение систем накопления энергии на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе.

В июле «Сообщество потребителей энергии» оценило возведение на юге России систем накопления энергии общим объемом 350 МВт в 255-300 млрд руб. до 2040 года.

Ранее в аппарате вице-премьера Александра Новака сообщал, что правительство России обсуждает строительство СНЭ на юге страны для покрытия энергодефцита.