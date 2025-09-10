Крымские каменоломни станут туристическими объектами

Идея превратить крымские каменоломни в объекты показа для туристов была озвучена председателем отделения Русского географического общества в Республике Крым, заместителем директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса пещера Таврида Крымского федерального университета Геннадием Самохиным еще в начале 2025 года. Тогда он рассказал «Севастопольской газете» о перспективах использования Мамайских каменоломней, расположенных недалеко от Евпатории.

Для детей и для взрослых

На этом объекте есть все предпосылки для создания полноценного туристического кластера, включая хорошую транспортную логистику, а также общий интерес, в том числе со стороны многочисленных отдыхающих.

Все это и планируется обыграть в нескольких направлениях. В каменоломнях будет создано несколько локаций по направлениям: музей горного дела, музей партизанской славы, а также игровые зоны для детей.

– На сегодня нами уже получены все необходимые базовые документы, связанные с использованием каменоломней, а коллеги из Уфы даже разработали проект использования. Кроме того, получен базовый документ от Министерства экологии Крыма, который дает право на рекреационное использования каменоломней, – рассказал Г.Самохин.

По его мнению, наличие проекта и полного технического описания позволяет с большой долей вероятности утверждать, что идея будет доведена до логического конца.

Он также отметил, что проект соответствует активно продвигаемой сейчас идее Русского культурного кода. Так, в детской части идея объединит русские народные сказки и легенды, превратив посещение пещеры в познавательно-развлекательное мероприятие.

В музее горного дела планируется проводить обучающие мероприятия: мастер-классы, квесты.

Пока все это – в процессе разработки, но, по словам Г.Самохина, уже в 2026 году Мамайские каменоломни могут заработать.

– Все документы есть, все изыскания проведены, сделана карта, на основании которой можно выполнить все инженерные работы. Осталось только вложить средства в оборудование, – сказал Г.Самохин.

Каменоломней — сотни

По словам председателя крымского отделения РГО, в Крыму сотни каменоломней, только на Керченском полуострове их больше ста. Правда, далеко не все они пригодны для использования в туристических целях, важно наличие удобной логистики и достаточной протяженности. Этим критериям на сегодня соответствуют всего 12.

При этом Г.Самохин выделил наиболее перспективные. К таковым относятся Петровские каменоломни, расположенные недалеко от поселка Ленинское. Их преимущество – в наличии больших по высоте (до 5 метров) залов. Это преимущество оценили и специалисты из Перми, они взялись было разработать проект по использованию Петровских каменоломней, но пока у них не получается оформить необходимые документы.

Еще одни перспективные в качестве туристического использования каменоломни находятся около поселка Новожиловка в Белогорском районе. Протяженность тамошних каменоломней составляет более километра, а сами они достаточно просторные.

Что смотреть?

Для понимания перспектив такой работы, крымские ученые сделали полное описание предлагаемых к использованию объектов.

— Можно смотреть каменоломни, как таковые, а можно фортификационные и гидротехнические сооружения внутри них. Например, подземные водоводы, которые строились еще до нашей эры. Учитывая все эти факторы, мы сделали полное описание каменоломней и предлагаем потенциальным инвесторам сделать из них экскурсионные объекты. Есть идея, есть концепция! Пожалуйста, берите! — призывает Г.Самохин.

Он также ссылается на опыт использования пещеры Таврида, инвестиции в которую привели к тому, что сейчас она превращена в достаточно хорошее доходное предприятие. Еще один пример — Аджимушкайские каменоломни, которые работают с 1960 года, и на них не падает спрос.

Компромиссы возможны

В Севастополе тоже много каменоломней, однако, по словам Г.Самохина, говорить об их активном использовании пока довольно сложно.

— Много каменоломней было взорвано во время Великой Отечественной войны, особенно штольни в Инкермане, Я знаю о существовании музея «Подземный Севастополь». Но насколько востребованы остальные, сказать сложно, все зависит от того, как обыграть. В Севастополе это сделать всегда сложнее, потому что там на всей территории шли кровопролитные бои. Тем не менее, думаю, компромиссы возможны, — считает наш собеседник, но добавляет, что «по Севастополю они не работают».