Готовится комплексный ремонт набережной в Артбухте

Он затронет территорию от дельфинария, который сейчас сносят, до уже снесенного ресторана Sevas.

Объезд Ленинского района — своеобразное выездное рабочее совещание — губернатор Севастополя Михаил Развожаев начал 9 сентября с Приморского бульвара. Набережную там восстановили, осталось решить вопрос с освещением. Проект рассмотрит архитектурно-художественный совет.

По госконтракту освещение на набережной Приморского бульвара должны были сделать до середины августа. Но установленные в мае фонари оказались настолько хлипкими, что вибрировали на ветру. Их теперь должны заменить на более солидные.

Следующая этап осмотра — бывший дельфинарий в Артбухте. Там сейчас идут демонтажные работы.

«Мы ждем возможности приступить к проекту комплексного благоустройства территории бывшего дельфинария, которая станет частью Приморского бульвара», — объяснил губернатор. Сейчас завершается оценка ремонта причальных сооружений — это самая дорогая часть работ.

«Как только поймем стоимость работ по гидротехнике, определим этапность всего ремонта. В дальнейшем будем реконструировать всю набережную — и Артиллерийскую бухту, и ту часть набережной, где раньше располагался ресторан Sevas», — рассказал М.Развожаев.

Напомним, что планируется создать единую пешеходную зону из старого центра города от Приморского бульвара через мыс Хрустальный и Карантинную бухту до территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».