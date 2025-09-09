За три дня в Крыму утонули пять человек
Спасатели призывают отдыхающих, не купаться в шторм!
За 5, 6 и 7 сентября зафиксировано пять происшествий на воде, погибло пять человек, помощь оказана трем и спасен один, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Основная причина гибели людей на воде — купание в штормящем море. На прошедших выходных волнение составляло три балла.
Полная статистика с начала 2025 года: 35 происшествий на воде, 25 человек погибло.
Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности на воде:
— не купаться в шторм;
— не оставлять детей без присмотра;
— при использовании средств активного отдых учитывать силу и направление ветра.