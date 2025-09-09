В Крыму объявлено штормовое предупреждение

С 9 по 11 сентября в восточной части полуострова ожидаются сильные ливни, грозы и град.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с образованием циклона над восточной акваторией Черного моря в Крыму во второй половине дня 9 сентября, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы град. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Возможны подтопления территорий. Население просят не находиться в прибрежной зоне и не углубляться в горно-лесную местность.