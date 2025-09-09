Школьные звонки звучат в честь первоклашек

В сентябре в школах страны вместо обычных трелей в урока и на урок школьников будут мелодии популярные мелодии российских композиторов, посвященных первоклассникам. Об этом сообщается в соцсети на страничке городского департамента образования.

Это песни «Первоклашки» (текст Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой), «Моя столица» (слова С.Минакова и Ивана Орехова, музыка И.Орехова), «Шаг вперед» (автор слов и музыки Наталия Осошник), «Азбука» (текст Александра Церпяты и Н.Осошник, музыка А.Церпяты»).

Проект реализуется с 2024 года совместно с Центром всестороннего развития детей «Прогресс» и направлен на на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к музыкальной культуре страны.

Ранее обычные звонки уже заменяли на фрагменты песен Александры Пахмутовой к ее 95-летию; мелодии из балетов Чайковского. В 2025 году мелодии звонков были посвящены историческим датам страны.