Предоставлять меры поддержки участникам СВО будут по упрощенной схеме

В Севастополе запущен тестовый проект, который существенно упрощает получение мер социальной поддержки. Об этом 8 сентября на заседании правительства сообщила директор городского департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.

По ее словам, теперь участникам СВО не нужно собирать десятки справок и многократно подтверждать свой статус, достаточно будет одного заявления. Речь идет об интегрировании всех ведомственных систем и создании единого модуля информации и межведомственного взаимодействия через региональную СМЭВ с федеральными витринами данных.

— У нас, например, теперь не требуется предоставления справки, мы это берем из нашей витрины данных Министерства обороны, — объяснила Т.Черноусова.

По ее словам, сейчас в РФ определены 45 мер поддержки участникам СВО, из которых до конца года в Севастополе реализовываются 10.

— Сегодня запускаем в тестовом режиме первый этап, который называется «Комплексный запрос». Гражданину достаточно прийти в МФЦ, заполнить единый бланк, и подписанное квалифицированной электронной подписью заявление автоматически разойдется по всем нужным инстанциям. Все остальное — работа системы, — сказала чиновница.

Она также сообщила о существовании второго — проактивного режима взаимодействия, при котором гражданину даже не нужно будет никуда приходить.

— Мы разработали единую форму с перечнем мер поддержки, которые на сегодня могут быть предоставлены. Эта форма приходит в форме уведомления в личный кабинет участнику СВО на портале Госуслуг, и ему необходимо подтвердить только интересующие его услуги. Такая форма заработает до 1 декабря, — продолжила Т.Черноусова.

По ее заверению, к концу года система станет еще удобнее, поскольку часть льгот будет предоставляться в проактивном режиме, без необходимости что-либо запрашивать.

К концу 2025 года в проактивном режиме будут доступны пять ключевых мер поддержки: компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, зачисление детей в школы и детские сады в первоочередном порядке, освобождение (компенсация) от платы за посещение детских садов, освобождение от платы за уход за детьми в группах продленного дня, обеспечение бесплатным горячим питанием детей в школах.