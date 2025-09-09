Поговорили об энергетической безопасности Фиолента

Проблемы со светом, газом и водой в этом районе Севастополя в ближайшее время не решатся. Перемены к лучшему возможны года через три.

Накануне выборов на второй губернаторский срок действующий глава города Михаил Развожаев встретился и с обитателями Фиолента. Воскресным вечером 7 сентября в течение двух часов он рассказывал местным жителям, что городу нужно сделать, чтобы в их домах в полном объеме появились электроэнергия, газ и хороший напор воды.

Энергоснабжение

Каждую зиму, когда нагрузка на сети возрастает, на Фиоленте начинаются перебои с электроснабжением. Три действующие подстанции обеспечить реальную потребность в мощности этого густонаселенного и почти негазифицированного района не в состоянии. Дефицит составляет порядка 30 МВт, что приводит к веерным отключениям. Рост нагрузки на электрические сети происходит потому что жилые строения и дачные домики потребляют больше электроэнергии, чем предусмотрено старыми нормативами.

— Ситуация сложная, впереди нам ещё предстоит непростая зима, но мы делаем всё, чтобы снизить риски. Системная модернизация сетей — единственный путь к тому, чтобы в будущем подобных проблем не было, — объяснил губернатор.

Чтобы все наладить, необходимо модернизировать электроподстанции и увеличить их мощность вдвое — до 80 МВт. По словам губернатора, это будет сделано за счет инвестиционной программы Севастопольэнерго и за счет, возможно, дополнительных дотаций от города, но в том случае, если удастся договорится о передаче городу части сетевой компании «Севастопольэнерго». Такие переговоры уже ведутся.

Также ведется работа с Минобороны по 102-й энергосети: городу нужна ее гражданская инфраструктура. Кроме этого, все электросети садовых товариществ тоже должны быть переданы городу.

«Сейчас она приносит больше проблем, чем пользы: споры между жителями, хаотичные подключения, отсутствие общего контроля. После передачи сетей на баланс города мы сможем составить план полноценной модернизации», —заверил М.Развожаев.

Кроме этого совместно с федеральными коллегами город согласовал схему развития сетей и план по строительству новых электроподстанций.

Согласно плану, рядом с существующей «ПС 7» появится новый питающий центр района Фиолент — подстанция 110 кВ. Она даст городу дополнительных 40 МВт мощности. Чтобы эта подстанция работала стабильно, параллельно будет строиться ещё одна ПС— 330 кВ, которая обеспечит питание для подстанции 110 кВ. Подстанцию 330 кВ построит холдинг «Россети» за счет федеральных средств, а подстанцию 110 кВ — город по госпрограмме.

Таким образом, на выполнение намеченного потребуется несколько лет. В 2025-2026 годах планируется модернизировать существующие подстанции и подготовить проектную документацию; в 2027-м — построить две новые подстанции. По этому плану к 2028-му году Фиолент будет обеспечен необходимыми мощностями.

Газ и вода

По словам губернатора, для обеспечения Фиолента стабильным газоснабжением, необходимо строить кольцевой газопровод высокого давления. Он должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. На его допроектирование зарезервированы порядка 100 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы должны начаться в следующем году. «Сейчас мы заключаем новый контракт с крупной компанией, имеющей мощные компетенции», — сообщил фиолентовцам М.Развожаев.

По его словам, введение газопровода в эксплуатацию даст возможность снизить нагрузку на энергосети в жилом секторе и решить вопрос с отоплением. Строительство магистрального газопровода завершится в 2027 году. Затем можно будет приступить к разводке газовых труб к участкам потребителей.

В этом году завершается проектирование водопровода. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. Магистральный водопровод появится на Фиоленте тоже в 2027 году.

Как всё начиналось...

Напомним, история с газификацией Фиолента долгая.

Контракт на строительство газопровода высокого давления от ГРС-1 через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья был заключен с ООО «Ямалспецстрой» в 2017 году. Его цена составляла 0,5 млрд рублей. Газопровод должны были сдать в декабре 2018 года. Тогда даже показательно произвели сварку первого шва, в которой принял участие бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он оставил на трубе памятную надпись: «Спасибо президенту России от севастопольцев».

Следующий контракт уже на 1,2 млрд рублей был подписан с ГУП РК «Черноморнефтегаз». В результате не было выполнено даже проектирование. Тем не менее контракт продлевали, подрядчика штрафовали, но официально контракт пока не расторгли.