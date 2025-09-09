Ночные мстители сожгли «Мерседес» обидчика

Вечером 42-летний житель Севастополя отправился в гости к своему знакомому. Их дружеский разговор очень быстро перешел из нейтральной плоскости в политическую и перерос в конфликт. Разозлившись, 38-летний собеседник достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Тот, придя в себя, удалился с мыслями о мести.

На утро мужчина попросил помощи у 24-летнего знакомого. Прихватив канистру, сообщники приехали на такси к ближайшей заправке, купили топливо и ночью отправились к дому обидчика. Облив бензином припаркованный «Мерседес», они подожгли его и сбежали.

Увидев объятый пламенем автомобиль, владелец вызвал пожарных, но спасти транспортное средство от огня не удалось. Информация о происшествии была передана в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, выяснилось, что помощник инициатора поджога является фигурантом другого уголовного дела за кражу 18 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Также полицейские проводят проверку по факту возможного нанесения телесных повреждений во время конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.