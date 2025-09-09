Не нужно подтверждать основной вид деятельности

Организации освободили от ежегодного предоставления в региональные отделения соцфонда документов, подтверждающих их основной вид деятельности. Информацию автоматически поступит из Единых государственных реестров налоговой службы.

Что такое ОКВЭД

Ежегодно до 15 апреля все организации подтверждали свой ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Каждый вид деятельности отнесен к определенному классу профессионального риска, для которого установлен тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На основании кода ОКВЭД Отделение СФР по Севастополю устанавливает индивидуальный тариф страховых взносов, который соответствует уровню профессионального риска в организации.

Изменения с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября для организаций начнет действовать упрощенная процедура подтверждения кодов ОКВЭД. Теперь сведения об основной деятельности будут поступать в Отделение СФР по Севастополю из Единых государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), где их разместит Федеральная налоговая служба. СФР определит тариф на основе актуальных данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года.

Если основной вид деятельности изменился, отделение СФР по Севастополю уведомит страхователя об установленном ему с начала года размере страхового тарифа до 1 мая.

Новые правила будут действовать не для всех организаций. Обязанность ежегодно подтверждать код ОКВЭД по-прежнему сохраняется для обособленных подразделений юридического лица, зарегистрированных в региональном Отделении СФР как самостоятельные страхователи.

«Горячая линия» для консультирования страхователей — (8692) 53-96-90 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, напомнила пресс-служба Отделения СФР по Севастополю.