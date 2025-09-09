Наградили за личную храбрость и неравнодушие

Указ о награждении подписан Президентом РФ 3 сентября 2025 года. Медаль присуждена с формулировкой «за храбрость и самоотверженность при исполнении профессионального долга». А.Кырпа — работает в Севэлектроавтотрансе.

Вывез больше 300 человек

Водитель автобуса №50 А.Кырпа в воскресный день 23 июня 2024 года работал на маршруте. Проезжая в районе пляжа «Учкуевка», услышал взрывы. Не раздумывая, он открыл двери автобуса для бегущих с пляжа людей.

От них А.Кырпа и узнал, что на «Учкуевке» во время атаки ВСУ от кассетных боеприпасов пострадали люди. Первую помощь раненым оказали дежурившие на пляже сотрудники спасслужбы Севастополя. Это они указывали бегущим с пляжа людям направление в сторону остановки общественного транспорта.

«Некоторые бежали в крови в салон. Мамочки с грудными детьми были просто в панике. Я помогал им заносить в салон коляски», — впоследствии рассказывал водитель.

Тогда у А.Кырпы не было времени выяснять подробности. Он действовал быстро и решительно: сажал людей в свой автобус и доставлял их на пл.Захарова, не беря за это никакой оплаты. И так раз за разом, возвращаясь к пляжу и опять следуя на площадь. За довольно короткий временной промежуток ему удалось перевезти более 300 человек.

Примечательно, что на предприятии А.Кырпа на тот момент работал совсем недавно. Фактически это был его второй выход на маршрут. Его действия по спасению людей — один из примеров личной храбрости.

Спасение утопающих — дело рук спасателей

Еще один пример самоотверженных действий был озвучен на заседании правительства Севастополя 8 сентября губернатором. Михаил Развожаев припомнил недавний случай спасения в Любимовке мужчины, который, несмотря на запрет, пошел купаться в штормовом море и не справился с волнами.

Спасатели пляжа «Любимовка» вытащили из воды практически уже утопленника. Но до этого спасателям провели занятия по оказанию профессиональной доврачебной медицинской помощи. Эти практические навыки помогли им откачать мужчину.

— Ребята сделали все быстро и качественно. Они реанимировали практически уже утонувшего человека, после чего передали его медикам скорой помощи, — отметил на заседании директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, все спасатели-матросы, которых на каждом пляже минимум два, прошли такую подготовку. Это позволило, в том числе уменьшить статистику летальных случаев на пляжах города в 2025 году по сравнению с предыдущим.

На это губернатор обратился к подчиненным с поручением поощрить любимовских спасателей по итогам прошедшего сезона. По его мнению, также необходимо продолжать такую практику подготовки к купальному сезону.

— Жду от вас предложений по спасателям, — сказал он.