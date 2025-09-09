Мошенники продают нелегальную рекламу в центре города

Зафиксированы случаи злоупотребления в сфере наружной рекламы: злоумышленники публикуют в соцсетях посты, обещая размещение рекламы на «зданиях в центре города» и предлагая «эксклюзивные условия для первых трех желающих». Любые рекламные конструкции, установленные вне утвержденной схемы и без разрешения, будут демонтированы, заявили в правительстве города.

«Сегодня в Севастополе действует строго регламентированный, полностью легальный и прозрачный рынок наружной рекламы. Все, что размещено без получения соответствующего разрешения в департаменте архитектуры — вне закона. Мошенники играют на желании бизнеса сэкономить или занять «выгодное место», но на деле продают иллюзию. Такие конструкции не просто не принесут эффекта — они будут демонтированы в кратчайшие сроки, а предприниматель останется и без денег, и без рекламы», — заявил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

По его словам, мошенники пытаются продать несуществующие рекламные площади на «заброшенных зданиях на Очаковцев», но таких мест размещения в утвержденной схеме наружной рекламы нет.

Всего в городе чуть более 360 официальных рекламных поверхностей.