Молдаванам продлили сроки регистрации и работы

Президентским указом от 25 июля 2025 года «Об особенностях правового положения граждан Республики Молдова в Российской Федерации» им продлен срок урегулирования своего правового положения в России до 1 января 2026 года. Но такое право предоставляется гражданам Республики Молдовы при условии их выезда из Российской Федерации после 25 июля 2025 года и возвращения обратно с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года включительно.

Кроме того, граждане Республики Молдова имеют право работать до 1 октября 2026 года в России без оформления патента при прохождении дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования.

Граждане Республики Молдовы могут урегулировать свое правовое положение, обратившись:

— напрямую в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Севастополю на ул.Паршина, 29;

— в филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по адресу: пл.Восставших, зд.4, стр.2.

Напомним, что до 10 сентября 2025 года находящиеся в России иностранные граждане должны легализоваться.