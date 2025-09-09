Брусчатка на улице Суворова разъезжается

Булыжное покрытие на отремонтированной в 2021 году улице Суворова неумолимо расползается. Собственно, в том, что так и случилось, никого особо не удивляет. Разве что вызывает досаду у севастопольского краеведа и историка Степана Самошина.

Он в очередной раз прошелся по улице и констатировал то, чего почему-то не замечают чиновники из департамента транспорта, четыре года назад контролировавшие работы. Впрочем и тогда и теперь было очевидно: брусчатка уложена халтурно!

Это подтверждают и автомобилисты, которые стараются объезжать стороной эту улицу. Про пешеходов и говорить не стоит — в темное время суток на дорогу лучше не выходить, риск подвернуть ногу довольно высок.

«Я даю этой дороге, в таком виде, два-три месяца...» — констатировал реставратор Анатолий Пряшников в сентябре 2021 года, но хватило всего одного месяца, чтобы в начале подъема появилось первое «пятно» выпадающих камней», — вспоминает теперь С.Самошин.

А еще то, что в свое время в дело даже вмешалась прокуратура, после чего тогдашний директор департамента транспорта Павел Иено признал, что «реально брусчатка уложена плохо», пообещав «эту работу переделывать». Но, как говорится, переделывали, переделывали, да не перевыделали.

В результате, четыре года мостовая худо-бедно держалась, но в августе 2025 года стала откровенно разрушаться во многих местах.

«Камни расползаются, становятся на ребро, чему явно способствуют проезжающие мимо автомобили. Надо полагать, проезжающий транспорт и предстоящие осенние дожди придадут разрушению опережающие темпы», — считает С.Самошин без особой надежды, что его тревоги будут услышаны чиновниками. А, главное, что будет реагирование.