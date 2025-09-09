Балканские страсти на улице Балканской

По версии следствия, утром 25 июля 2025 года 43-летняя местная жительница пришла в гости к своей подруге и ее мужу в дом на ул.Балканская. На протяжении нескольких часов они совместно употребляли спиртные напитки, а потом между мужчиной и гостьей произошла ссора. В ходе конфликта женщина вспомнила, что видела во дворе дома металлические шампуры, вышла за одним из них, вернулась в дом и нанесла удар острием в грудь оппонента недалеко от сердца.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.