Ветераны спецоперации попробовали себя в экстремальном спорте

Вейкбординг, гребля на сап-досках, катание на катамаранах и водных диванах — всё по плечу участникам СВО — инвалидам с ампутацией конечностей и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ветераны специальной военной операции 6 сентября участвовали в уникальном адаптивно-развлекательном мероприятии «Сильные духом на воде». Событие направлено на реабилитацию и реинтеграцию людей с ограниченными возможностями через экстремальные виды спорта. Мероприятие проводили на озере у горы Гасфорта на территории гостиничного комплекса Gasfort holiday park. В спортивной части программы участники попробовали свои силы в вейкбординге, гребле на сапах, заплывах на катамаранах и водных диванах. На площадке также были организованы различные мастер-классы и конкурсы, сообщила пресс-служба филиал Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе.

Организаторы отметили, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм.

«Все прошло лучше, чем я предполагал. Просто не передать словами. Всё попробовал, первый раз тем более! Очень доволен», — поделился впечатлениями ветеран СВО Александр.

Масштабное спортивно-досуговое событие было организовано группой компаний «Без барьеров»: ООО «Севастопольский центр протезирования и ортопедии» и ООО «Крымский центр протезирования и реабилитации» и Всероссийским обществом инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора».