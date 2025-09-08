Сертификат на бесплатное дополнительное образование получили 74 тысячи детей

Развивать систему дополнительного образования в Севастополе помогает внедренная в 2021 году система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) в рамках нацпроекта «Образование».

О системе выдачи персонифицированных сертификатов 8 сентября в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя рассказал директор городского департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, в 2025 учебном году номинал сертификата для записи в различные кружки и секции составил 19552 рубля на каждого ребенка. Эта сумма устанавливается на весь учебный год: с начала сентября до конца мая. Сертификат выдается с пяти лет и действует до 18-ти. Ежегодно на него начисляются средства из бюджета. На сегодня выдано более 74 тысяч бесплатных сертификатов.

— Для координации работы в системе Севастополе создан функционирующий региональный модельный центр дополнительного образования, который является структурным подразделением Севастопольской станции юных техников. Он ведет реестр поставщиков образовательных услуг. По сути, это сайт дополнительного образования, на котором представлены те кружки, которые сертифицированы в Севастополе. Родители могут зайти и выбрать кружок или секцию по направлениям и по месту проживания, ориентируясь на выложенный на сайте полный пакет документов, — пояснил М.Кривонос.

Он также сообщил, что в Севастополе больше 200 учреждений, которые предоставляют услуги дополнительного образования, а также большое количество сертифицированных частников. Сейчас представлено 2443 программы допобразования, на которые можно записаться на период от месяца-двух до нескольких лет.

— У нас представлены художественное, социально-гуманитарное, техническое, физкультурно-спортивное, научное и краеведческое направления. Охват детей дополнительным образованием сейчас составляет 77,6%. На 1 сентября мы уже вышли с охватом более 77% детей, — продолжил М.Кривонос.

Сейчас в программе активно участвуют девять учреждений спорта (4331 ребенок) и культуры (3684 ребенка).