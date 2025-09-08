Семорзавод уйдет с молотка?

У старейшего предприятия Севастополя нет заказов, а численность работников сокращена до 200 человек.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), находящаяся в управлении банка ВТБ, готовит перечень верфей, которые выставит на продажу. Об этом на ВЭФ-2025 журналистам рассказал председатель правления банка ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

«У нас пока формируется только такой план. Во-первых, пока есть заказы какие-то, то, естественно, эти верфи не могут быть закрыты. Но, в целом, конечно, отрасль нуждается в большой реструктуризации. У нас есть верфь, на которых вообще нет заказов на сегодня. Взять хотя бы Севастопольский завод, организованный в 1783 году. На нем нет заказов, там остались работников 200 человек, то есть сокращено подавляющее [число] работников. И заказы вряд ли придут», — цитирует РБК А.Костина.

Список таких предприятий будет сформирован в ближайшее время и направлен в Правительство. Президенту Российской Федерации о нем также будет доложено.

После того, как новость была опубликована в федеральных СМИ, актуальную тему прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его мнению, старейший в стране судостроительный завод очень важен для экономики города.

«Сегодня появилась реальная перспектива, и мы намерены активно работать для того, чтобы вернуть порту Камышовой бухты и всему сектору достойное место в экономике. Подписанное в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с профильными федеральными ведомствами и инвестором позволит начать системное развитие порта. Работа порта автоматически создаст спрос на сервис, на обслуживание и ремонт судов, а значит — на квалифицированные рабочие места для севастопольцев. Что касается судоремонта и судостроения, мы продолжим совместную работу — если ОСК примет решение о выставлении на торги Севморзавода и верфей, то будем привлекать другого инвестора. Повторю: для нас принципиально важно, чтобы Севастопольская верфь, история которой началась еще в 1783 году, жила и развивалась», — пообещал губернатор.

Севморзавод основан в год основания Севастополя. Две производственные площадки предприятия занимают более 53 га почти в центре города. Завод стал филиалом «Звездочки» в 2015 году.

В декабре 2021 года глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с сенаторами Совета Федерации рассказал, что во время визита на Севастопольский морской завод в 2020 году он поручил подготовить инвестиционный проект по модернизации предприятия. Проект предполагал, что часть завода будет отдана под девелопмент, а основная территория, где находятся старые доки, останется заводской и будет модернизирована.

В апреле 2024 года имущество Севморзавода распоряжением правительства РФ было передано в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» в порядке оплаты размещаемых ОСК дополнительных акций. В перечень переходящего к ОСК имущества Севморзавода вошли причалы, стапели и достроечная набережная. Планировалось, что АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновит строительство судов в этом же году.

В декабре 2024 года за заседании заксобрания стало известно, что ОСК «Звездочка» — нынешний собственник Севморзавода — уходит из Севастополя. Но у завода есть заказы гражданского назначения. Предприятие работает и даже набирает персонал.