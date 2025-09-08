Победителя и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощрят деньгами

Речь идет о заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 гг., по итогам проведения которого в Севастополе есть один победитель и пять призеров.

Министерством просвещения издан приказ об утверждении результатов по каждому общеобразовательном предмету. В связи с этим 8 сентября на заседании правительства Севастополя было принято соответствующее постановление.

По словам директора департамента образования Максима Кривоноса, победителем и призерами признаны шесть учащихся севастопольских школ. Постановление предусматривает предоставление им единовременной денежной выплаты. 100 тысяч рублей — победителю и по 50 тысяч призерам.

Так, Софья Грабчук из билингвальной гимназии №2 стала победителем заключительного этапа по литературе и одновременно призером по предмету «Искусство».

Призовые места завоеваны севастопольцами по истории, русскому языку, основам безопасность и защите Родины, экологии.

В процессе обсуждения возник вопрос о поощрении учителей, подготовивших таких учеников. Как выяснилось, денежное поощрения получают только учителя стобалльников.

М.Кривоносу дано поручение продумать способ поощрения и учителей, которые готовят олимпиадников.