Победили в общекомандном зачете

На прошедшем XVI Фестивале культуры и спорта народов Юга России команда Севастополя показала лучший общекомандный результат. Об этом 8 сентября на заседании правительства сообщил глава города.

Фестиваль проходил с 4 по 6 сентября, спортсмены соревновались в семи видах спорта, в числе которых армрестлинг, спортивное метание ножа, стрельба из лука, перетягивание каната, самбо, фиджитал-баскетбол и мини-футбол.

Церемония закрытия и награждения команд-победителей состоялась на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Имени 200-летия Севастополя».

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по итогам, Севастополь, как победитель соревнований может рассчитывать на грант по линии Министерства спорта. Грант можно будет направить на развитие городской спортивной инфраструктуры.

– Там порядка 100 миллионов, насколько я помню. Надо определиться, на какое направление направить эти средства. Хороший дополнительный стимул, – сказал градоначальник.