Благоустройство Античного проспекта придумают студенты

За месяц будущие архитекторы и дизайнеры из Института развития города СевГУ должны разработать эскизы скамеек, остановок, навесов и других элементов, которые превратят новую дорогу в своеобразный «античный парк».

О начале работы студентов рассказал и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено. Чиновник в конце прошлой недели провел еженедельный штаб по дорожному строительству как раз на проспекте Античный. Здесь уже уложен нижний слой асфальта, установлены бордюры и фонарные столбы, сделано основание для велодорожек.

В этот день на стройплощадку для фотофиксации текущего состояния территории прибыли студенты кафедры архитектуры и дизайна СевГу. Их задача — за месяц разработать эскизы скамеек, остановок, навесов и других элементов благоустройства в едином «античном стиле». После защиты студенческих работ в Институте развития города, лучшие проекты станут основой для проведения благоустройства.

«Постараемся сохранить архитектурных облик улицы в одноименном стиле», — пообещал П.Иено.

По контракту завершить строительство Античного проспекта подрядчик должен к концу 2025 года.