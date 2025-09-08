Главная Новости Образование

12 и 13 сентября занятия в школах отменили

Щербакова Евгения

В связи с проведением выборов в школах города не учебными днями объявлены пятница и суббота 12 и 13 сентября. Причина — в школах размещены избирательные участки, где в эти дни будет вестись голосование.

Издание соответствующего приказа департамента образования анонсировано 8 сентября на заседании городского правительства.

— Сегодня подготовим и издадим приказ, — пообещал директор департамента Максим Кривонос.

Как выяснилось, о предстоящих выходных в школах города было известно заранее. В эти дни для учеников уже запланированы различные экскурсии.