Вынесен приговор еще двум участникам банды земельных мошенников

Преступная группа из восьми граждан Армении и Украины похищала по поддельным доверенностям у севастопольцев земельные участки, переоформляла и перепродавала.

Ранее уже рассмотрены уголовные дела в отношении организатора группы и четырех его сообщников. Им вынесены обвинительные приговоры очно. Еще один злоумышленник находится в розыске. Теперь же суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении еще двух членов этой преступной группы. Но заочно, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Двух иностранных граждан в возрасте 41 и 47 лет в зависимости от роли и степени участия Ленинский районный суд Севастополя заочно признал виновными в мошенничестве, организованном группой, в особо крупном размере, а также легализации имущества, приобретенного преступным путем. Приговор — лишение свободы на сроки 5 и 6 лет в исправительных колониях общего режима.

Осужденные — граждане одной из республик постсоветского пространства. В составе организованной группы они в 2015-2016 годах по поддельным доверенностям продавали друг другу чужие объекты недвижимости в Севастополе и оформляли на них право собственности. Таким образом в мае 2016 года за 47-летним осужденным при содействии подельников было зарегистрировано право собственности на земельный участок неосведомленного об этом лица стоимостью 2,7 млн рублей. Для легализации имущества, полученного преступным путем, сообщники провели несколько фиктивных сделок купли-продажи с подставными покупателями, а в ноябре 2016 года продали его добросовестному покупателю за 1,5 млн рублей.

Таким же способом организованная группа пыталась получить в собственность чужой земельный участок по ул.Дубравной стоимостью 1,3 млн рублей, но в ноябре 2016 года Севреестр отказал им в регистрации права на землю.