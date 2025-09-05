В Яндекс Картах появилась функция оплаты проезда по безбарьерным участкам платных дорог

Сервис объединил навигацию и оплату проезда по сети трасс «Автодор» и другим магистралям в одном приложении. Это подходит водителям, которые не используют транспондер. В основе функции лежит проверенная система обработки данных от «Яндекс Заправок».

Как это работает, объяснили в Автодоре.

Планируйте поездку в Яндекс Картах или Навигаторе как обычно. Если на маршруте есть платный участок ЦКАД, М-12 «Восток» или А-289 (это федеральная дорога от Краснодара к Крымскому мосту), то приложение заранее покажет его стоимость.

Один раз добавьте номер автомобиля в раздел «Оплата платных дорог» (в Картах) или в профиле (в Навигаторе). Данные сохраняются, и при следующем проезде возможность произвести оплату активируется автоматически. Система сама проверяет наличие транспондера и его статус, исключая двойные списания.

Вам придет уведомление со счетом — оплатите его в пару кликов.