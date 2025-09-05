Севастопольгаза открыл центр обслуживания на Северной стороне

Прием ведут три специалиста и мастер, это позволяет обслуживать до 72 человек в день. Открыты две кассы, каждая из которых обслуживает порядка 400 клиентов в день.

Напомним, что такой центр открылся в мае Балаклаве. Также прием абонентов ведется в офисе на пр.Генерала Острякова, 17. В ближайшее время откроется еще один офис — в Гагаринском районе, пообещали в Севастопольгазе.