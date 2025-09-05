Помогут пройти диспансеризацию

У пожилых и маломобильных граждан появится возможность краткосрочной госпитализации в стационарные медицинские организации для прохождения диспансеризации. Необходимые для этого изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и оно вступило в силу. Речь идет о гражданах, которым в силу возраста или состояния здоровья тяжело ходить в поликлиники. Срок госпитализации для проведения диспансеризации для таких граждан будет составлять до трех дней. При выявлении в ходе проведения обследования заболеваний пациентам будет оказана специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Рассмотреть вопрос о госпитализации маломобильных граждан в стационары для прохождения диспансеризации Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 18 февраля 2025 года.