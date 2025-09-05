Нашел в банкомате ничейные деньги

В Севастополе полицейские задержали 63-летнего местного жителя за кражу денег из банкомата. Он думал, что находку можно присвоить себе без последующей уголовной ответственности.

42-летняя местная жительница зачисляла 10 тысяч рублей на свой счет через банкомат. Но операция прервалась. Женщина, не дождавшись завершения транзакции, ушла, а купюры остались в приемном лотке.

Следующим к банкомату подошел 63-летний мужчина. Обнаружив деньги, он решил, что это неожиданная удача, и забрал их себе. Как позже выяснили полицейские, мужчина искренне считал, что нашел «бесхозные» средства, которые можно присвоить без последствий.

Обнаружив, что деньги на счет не поступили, женщина обратилась в банк. Как выяснилось, средства были изъяты неизвестным. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.