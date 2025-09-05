Минтранс работает над открытием других аэропортов после Геленджика

Министерство транспорта РФ после возобновления работы аэропорта Геленджика работает над возобновлением работы других аэропортов, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об открытии аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что «возможны разные варианты».

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. В настоящее время по-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.