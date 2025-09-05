Малину поливали незаконно

Воду для полива арендаторы брали из реки Черная без согласования с Росрыболовством.

В марте 2024 года коммерческая фирма получила в аренду участок реки Черная в районе поселка Сахарная Головка для использования воды для выращивания малины. При этом во втором и третьем кварталах 2024 года водозабор осуществлялся без согласования с территориальными органами Росрыболовства и компенсационные мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов не проводились.

По оценке Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Росрыболовства, размер ущерба в результате потери водных биологических ресурсов в виде фито-, зооплантона и бентоса составляет почти 230 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор возбудил в отношении руководителя малиновой плантации дело об административном правонарушении за «осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства». Плантатору назначен штраф в размере восьми тысяч рублей.

Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд Севастополя исковое заявление о взыскании с юридического лица причиненного окружающей среде ущерба. Иск удовлетворен. Исполнение судебного решения находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры города.