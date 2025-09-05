Херсонесскую усадьбу уменьшат в пользу ресторана

Из территории объекта культурного наследия «Культурный слой древнего земельного участка 122» в районе сквера «Каменный цветок» исключат 382,6 квадратных метров, потому что никакого культурного слоя там не обнаружено.

К таким выводам пришел лицензированный эксперт, обосновывающий изменение границ территории объекта культурного наследия (ОКН) в сквере возле ТЦ «Лаванда».

Оказывается, древний земельный участок 122 был выявлен во время археологических исследований в 2018-2020 годах и включен Севнаследием в реестр ОКН. Затем на определенной части участка был зафиксирован факт отсутствия культурного слоя. Как раз на территории, которая оказалась предназначена для строительства и обслуживания объекта общественного питания — ресторанного комплекса «Марани».

Теперь выяснилось, что в далеком 2020-м по итогу археологических работ в Управление охраны объектов культурного наследия не были направлены подготовленные документы, обосновывающие изменение границ территории объекта культурного наследия. Исправлять ошибку будут задним числом.

Поскольку земельный участок, на котором теперь стоит ресторан, частично находится на территории ОКН, древнюю усадьбу с культурным слоем, которого нет, решили урезать в пользу ресторана. Так классическая херсонесская прямоугольная усадьба превратилась в шестиугольник.

Напомним, что в августе 2019 года при начале строительства ресторана, землю под который отвели еще в 2009 году украинские власти, вырубили часть парка «Каменный цветок». Общественники тогда били тревогу из-за краснокнижных сосен, но Севприроднадзор не нашел следов их уничтожения.