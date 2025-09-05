Фестиваль культуры и спорта народов Юга России открылся в Севастополе

Торжественное открытие праздника культуры и физкультуры прошло в четверг в спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя, передает корреспондент ТАСС .

Это уже 16-й фестиваль. Город-герой принимает его впервые. Он зародился на Северном Кавказе и расширился на весь юг России.

«Главная мысль фестиваля — это то, что мы сегодня своими глазами видим, какая сильная у нас страна, какие мы разные, уникальные, но мы вместе. И в этом самая главная сила, непобедимость нашего российского народа», — сказал на открытии губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Первый заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов также отметил, что фестиваль укрепляет отношения между народами страны. «Фестиваль давно превратился в место встречи настоящих друзей», — подчеркнул он.

Для участников и гостей фестиваля подготовлена масштабная театрализованная программа, рассказывающая об истории Севастополя в контексте событий, касающихся всей страны, от основания города в V веке до нашей эры до воссоединения с Россией в 2014 году. В постановке приняли участие спортивные школы и секции, самодеятельные коллективы, профессиональные артисты городских театров.

Фестиваль пройдет 4–7 сентября. Команды из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сразятся в семи видах спорта: армрестлинг, перетягивание каната, самбо, спортивное метание ножа, стрельба из лука, фиджитал-баскетбол и мини-футбол.

Также пройдут соревнования по спортивному программированию. Мероприятия культурной программы пройдут в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес»: концерты, интерактивная выставка-ярмарка «Национальные подворья народов Юга России» и форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия».