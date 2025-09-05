Античную усадьбу повредили при частном строительстве

Хозяйка земельного участка начала стройку без проведения историко-культурной экспертизы. В результате был разрушен культурный слой памятника археологии федерального значения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что уроженка Красноярского края, 1976 г.р., приобрела в Севастополе земельный участок, частично расположенный в границах объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» (Монастырская балка). Зная о необходимости проведения историко-культурной экспертизы на участке, собственница начала строительство. В результате снятия верхнего слоя грунта тяжелой строительной техникой был разрушен культурный слой памятника археологии на площади более 260 кв.м.

Указанный объект археологического наследия датируется IV в. до н.э. – I в. н.э., представляет историко-культурную ценность и включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Согласно результатам историко-культурной экспертизы ОКН причинен ущерб в виде затрат на проведение необходимых спасательных археологических работ на сумму более 1,5 млн. рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении владелицы участка возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение объекта археологического наследия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.