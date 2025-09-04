Задержаны организатор и два участника несанкционированного мотопробега

Почти 50 мотоциклистов без разрешения проехали по центру Севастополя 30 августа. Двое участников, снимавших этот пробег, грубо нарушили ПДД, высунувшись из окон движущихся автомобилей. Красочные кадры попали в соцсети и были замечены сотрудниками Госавтоинспекции.

По видеозаписи, фиксировавшей массовый несанкционированный мотопробег по центральным улицам города, была выдана ориентировка сотрудникам отдельного батальона дорожно-патрульной службы, которые разыскали двух участников и организатора мероприятия.

Было установлено, что 30 августа в 19.40 в центре Севастополя был нарушен общественный порядок — около 50 мотоциклистов совершили несанкционированный мотопробег по дороге общего пользования без соответствующего разрешения. Двое участников, следовавших за группой на автомобилях, вели видеозапись особо опасным способом: выставив верхнюю часть тела за габариты движущегося транспортного средства.

Установлен 18-летний организатор мероприятия, который отдавал себе полный отчет в противоправности и очевидной опасности мотопробега. Он-то и снимал проезд, высунувшись по пояс из машины. Госавтоинспекция особо отметила, что парень не имеет водительских прав.

В отношении организатора составлен административный материал за нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, а в отношении водителей автомобилей, сопровождавших мотоколону, — за нарушение правил перевозки людей.