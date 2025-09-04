В театре им.Лавренева покажут «комедию с браком»

Как сообщили в театре, спектакль завершит чеховскую трилогию, которую с некоторых пор создает на сцене флотского театра московский режиссер Анна Котова. Еще раньше в театральный репертуар включены две ее чеховские постановки: «Тайна моей любви» и «Дуэль».

Жанр, в котором поставлен новый спектакль, обозначен весьма неожиданно: «комедия с браком». На самом деле, название исходит из содержания спектакля: четыре девицы из почтенного семейства на выданье изо всех сил стараются выйти замуж. Проблема в том, что с приданным у них не все хорошо да и с женихами есть проблемы. А ведь хотелось бы, чтобы брак полусился удачным. Правда, непонятно, каким образом он должен сложиться: по любви, по расчету или по обману.

Сценографию спектакля придумала заслуженный деятель искусств Республики Крым Ирина Куц, эскизы костюмов – Софья Баркасова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Республики Крым Андрей Дзубан, Светлана Энкина, Светлана Агафошина, Илья Домбровский, Юрий Пимкин. В дополнение к уже признанному актерскому ансамблю в постановке задействованы молодые актеры театра – Алена Высокова и Вадим Глушкин.