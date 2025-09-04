В лагере «Ласпи» хотять восстановить шлюпочную станцию

Восстановление шлюпочной станции в ДОЛ «Ласпи» положительно отразилось бы на организации летнего детского отдыха. Такая мысль прозвучала на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 2 сентября.

В 2025 году году плавсредства в лагерь были доставлены Юнармией, но в будущем было бы хорошо, чтобы там закрепилась и Севастопольская детская морская флотилия, считает глава города. Он предложил подчиненным проработать вопрос о приведении в порядок шлюпочной станции с точки зрения стоимости ее ремонта. С тем, чтобы потом проводить занятия с ребятами, отдыхающими в лагере.

В отчетной информации по проведению детской летней оздоровительной кампании-2025 директор департамента образования Максим Кривонос также рассказал, что в рамках взаимодействия с внешними партнерами к просветительской работе привлекались также специалисты службы спасения.

— Для ребят организовывали мастер-классы по спасению на водах. Это были не просто лекции, спасатели привезли все оборудование. Ребята смогли рассмотреть его и даже примерить костюм спасателя. Кто-то вообще впервые сел в катер, — сказал М.Кривонос.